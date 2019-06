PADOVA – Per 27 ore è rimasta bloccata in ascensore, con 40 gradi e senza cellulare. E’ successo a Padova dove una donna 50enne si è salvata bevendo il vino che aveva con sé, per non morire disidratata.

La disavventura, fortunatamente a lieto fine, è iniziata venerdì mattina attorno alle 9.30. La donna era uscita di casa senza telefono e aveva preso l’ascensore proprio per portare una cassetta di vino in cantina, quando l’impianto si è bloccato. A quel punto la donna ha provato a forzare le porte e a chiamare aiuto, ma anche la signora che la aiuta nelle faccende domestiche non l’ha sentita.

Allarmata perché non rispondeva al cellulare, la madre della 50enne si è recata a casa della figlia e ha scoperto il misfatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a trarre in salvo la donna. Ai soccorritori ha detto di essere un po’ brilla: per sopravvivere ha rotto una bottiglia, non avendo il cavatappi, ha bevuto un po’ di vino. (Fonte: Ansa)