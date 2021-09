Padova, cade da impalcatura e precipita per 5 metri: morto operaio

Un operaio che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia (Padova) è morto dopo essere caduto da un’impalcatura alta cinque metri. Sul posto i Carabinieri e i funzionari dello Spisal. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 15.30 circa di oggi, martedì 28 settembre; il pronto soccorso del Suem 118 è giunto sul posto in elicottero ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte a causa dei traumi troppo gravi.

L’area in cui è avvenuto l’incidente al momento è stata recintata, e sono in corso accertamenti da parte dello Spisal per eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. La Procura di Padova sta coordinando i rilievi.

Articolo aggiornato alle 18:27

Chi era la vittima

Si chiamava Valeriano Bottero e aveva 52 anni, un imbianchino che lavorava in proprio, l’uomo che è caduto da una impalcatura presso la ditta “Lavor Metal” nella zona industriale di Loreggia. L’uomo era titolare di una ditta di tinteggiatura con sede proprio a Loreggia, e stava lavorando ad una facciata dell’azienda, di cui non era dipendente diretto.

La prima ricostruzione

L’impatto al suolo da un’altezza di cinque metri per lui è stato fatale, e l’intervento dei sanitari del 118 non è servito a salvargli la vita. Sul posto i carabinieri e lo Spisal, che sta ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.