Aggressione contro i carabinieri a Padova da parte di due coppie di stranieri che hanno insultato, fatto violenza e minacciato di riti voodoo i militari. Tutto è avvenuto venerdì scorso in un ristorante giapponese, dove le due coppie si erano date appuntamento.

Andava tutto bene quando all’improvviso nel locale è scoppiata una rissa tra due uomini, un 32enne nigeriano e un 30enne originario della Guinea. Coinvolte anche le rispettive compagne, una 41enne senegalese e una 44enne polacca.

Padova, ci vanno di mezzo i carabinieri

Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri e qui è scoppiata la rissa anche con le forze dell’ordine. Chiamati dal proprietario del locale, i carabinieri una volta arrivati hanno trovato i due uomini con segni e graffi sul volto. Simbolo del loro scontro che da lite a parole si era nel frattempo trasformata in rissa. Uno dei due era anche a torso nudo, essendogli stata strappata la maglietta dal contendente. Al loro fianco sono poi arrivate la donna senegalese e la donna polacca.

Tutti e quattro avevano bevuto troppo e facevano addirittura fatica a parlare. A quel punti, nel procedere alla loro identificazione, mentre il nigeriano ha consegnato spontaneamente i propri documenti, gli altri tre si sono opposti. In particolare il cittadino della Guinea e la donna senegalese hanno tentato di aggredire con calci, schiaffi e sputi i carabinieri. Li hanno anche minacciati con riti voodoo.

Gli arresti dei carabinieri

Alla fine i carabinieri, con l’aiuto di un’altra pattuglia, hanno portato tutti in centrale dove si è proceduto alla loro identificazione. Anche negli uffici sono continuati gli atti di violenza e di minaccia. Alla fine sono stati tutti e 4 arrestati per rissa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in concorso, rifiuto di fornire le proprie generalità e ubriachezza.