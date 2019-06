PADOVA – Raffica di incendi nei campi che costeggiano la linea ferroviaria tra Padova e Castelfranco Veneto. A scatenarli sarebbe stato il passaggio di un treno passeggeri, le cui scintille hanno dato rapidamente fuoco alle sterpaglie, lambendo anche alcuni camion fermi a bordo della ferrovia.

L’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì 26 giugno. Gli incendi, secondo quanto riporta Il Gazzettino, si sono sviluppati in via del Lavoro a Castelfranco, in via Fratelli Bandiera a Istrana in via Lombardia a Paese, e in altri due punti, ma non è escluso che si creino altri roghi.

Sul posto sono ora al lavoro i vigili del fuoco. Non si conoscono le cause delle scintille, l’ipotesi è quella di un freno bloccato. Il treno “incriminato” è stato fermato a Treviso e ora sarà sottoposto ai controlli del caso. Per motivi di sicurezza i pompieri hanno limitato la velocità anche degli altri convogli sulla linea. (Fonte: Il Gazzettino)