ROMA – “Quest neri aspettano solo qualche sporcacciona”. Secondo reportage di Libero a Padova, dove vicino alla stazione, le donne di mezza età vanno a caccia di gigolò, soprattutto giovani senegalesi, e barattano le prestazioni sessuali con cibo e spese al supermercato.

Qui alcuni stranieri si prostituiscono. Non solo femmine ma anche maschi. Ragazzotti neri, alti, robusti e dalle scarpe firmate si concedono per pochi euro o per una camicia alle donne di una certa età. Lo fanno sia col buio che alla luce del sole. Le signore si avvicinano o vengono avvicinate dagli africani, scambiano qualche parola e poi spariscono con loro in qualche stradina nascosta.

Qualcuno racconta: “Abito qui vicino e se sto un po’ alla finestra li vedo. Alcuni vendono droga, altri adescano le donne mature o sono loro che vengono qui apposta. Si dice che gli immigrati chiedano alle donne 15-20 euro o qualche regalo”. All’imbocco della via, seduti su dei cubi di cemento, ci sono alcuni africani. “Sono in attesa di qualche vecchia sporcacciona”, ci dice un giornalaio.