PADOVA – I genitori vanno a comprare i regali di Natale e lo lasciano solo in casa con il fratello quindicenne, ma questo si addormenta e lui, il piccolo Davide, due anni appena, apre la porta e se ne va in giro per la città.

Per fortuna un uomo, cittadino straniero, si è accorto che qualcosa non andava, si è avvicinato al bimbo e ha saputo che, appunto, il piccolo stava tentando di tornare a casa ma non ricordava più la strada. Così l’uomo ha chiamato i carabinieri: “Ho incontrato un bambino molto piccolo per strada. È uscito da solo di casa e non sa tornare”, ha spiegato.

Alla fine il piccolo Davide è stato riportato a casa e i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore e segnalati ai servizi sociali, scrive sul Mattino di Padova Elvira Scigliano, che spiega: