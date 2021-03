Gira un video su Tik Tok, si sporge dal davanzale e precipita per due metri: salva

Stava facendo un video su Tik Tok in un appartamento, a Padova, ha indietreggiato e si è sporta troppo dal davanzale, precipitando con un un volo di oltre due metri. Protagonista una ragazza, che è stata ricoverata in ospedale ieri sera, domenica 21 marzo, dopo il soccorso avvenuto ai piedi di un condominio in via Manzoni.

Inizialmente l’incidente era stato scambiato per un tentativo di suicidio. Solo dopo è emersa la vera ragione della caduta. La giovane, una cittadina dell’est europeo, era arrivata a Padova da poco e aveva preso in affitto in via Manzoni un appartamento in un B&B.

Padova, gira un video su Tik Tok e si sporge dal davanzale: precipita per due metri ma si salva. La prima ricostruzione

Racconta Padova Oggi: “Intorno alle 22.20 di domenica 21 marzo una volante si è recata in via Manzoni a Padova, in ausilio al personale del 118 che era lì perché una donna di origini romene era caduta dal balcone di casa. Sembrava un tentativo di suicidio ed è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti. Poi la polizia ha scoperto la verità: la donna stava facendo un video da postare su Tik Tok ma si è sporta troppo ed è caduta da un’altezza di due metri”.