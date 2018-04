PADOVA – L’azienda che stampa Harry Potter cerca 25 operai da assumere a tempo determinato, ma ne trova solo quattro, lamenta il titolare, Fabio Franceschi, patron di Grafica Veneta, che al Mattino di Padova dice: “Offro la formazione e uno stipendio tra 1.300 e 1.500 euro al mese con prospettiva di assunzione, ma non ci risponde nessuno”.

“Su 25 posizioni aperte, in due mesi e mezzo abbiamo potuto assumere solo quattro nuove figure, un problema che rallenta il nostro piano di investimenti e tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro”, ha spiegato Franceschi.

“Non siamo un’azienda sconosciuta, la paga è buona e oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato. Non so proprio spiegarmi perché non ci risponde nessuno. Non cerchiamo figure specializzate, meglio se con qualche esperienza tipografica, da inserire su una nuova rotativa, un investimento da 10 milioni, che abbiamo montato da pochissimo in azienda. Oltre tutto la formazione è a carico nostro. Una ricerca di personale come ne abbiamo fatte tante, ma questa volta qualcosa si è inceppato: in quasi tre mesi di ricerche abbiamo reperito solo quattro persone. Molti ci hanno detto che erano già impegnati, altri che non avevano intenzione di lavorare su turni”.

L’imprenditore si lamenta: “Mi domando che razza di paese sia quello in cui ci si lamenta della disoccupazione ma si rifiuta il lavoro”.