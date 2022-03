Padova, incidente in tangenziale tra camion e auto: morta una donna, tre feriti

Una donna ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite in un tragico incidente avvenuto questa mattina, lunedì 28 marzo, in tangenziale a Padova. Teatro dell’accaduto il tratto subito antecedente all’uscita 11 di via Pietro Bembo, svincolo per Salboro in direzione Padova Est.

Incidente in tangenziale a Padova, un morto e diversi feriti

Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi tra cui due camion e due auto. Il traffico è stato inevitabilmente deviato, con ripercussioni e lunghe code dato che l’incidente è avvenuto proprio nell’orario clou per chi si reca al lavoro. Sul luogo dell’incidente si sono subito precipitati i sanitari del Suem 118 con tre ambulanze e un’auto medica oltre a polizia e vigili del fuoco.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti che sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare purtroppo per una donna, deceduta sul colpo come accertato dal medico.