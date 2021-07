Padova, incidente in via Chiesanuova: moto contro furgone, morto ragazzo di 17 anni (Foto d’archivio Ansa)

Incidente mortale in via Chiesanuova a Padova. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua moto e un furgone. Purtroppo non c’è stato niente da fare.

Incidente in via Chiesanuova a Padova

Un giovane di 17 anni, Piergianni Cesarato, è morto la sera di mercoledì 30 giugno in un incidente stradale a Padova, in via Chiesanuova. Il ragazzo era in sella ad una motocicletta quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un furgone che stava svoltando in una laterale.

Morto il figlio 17enne di un imprenditore

Il 17enne è morto all’istante, e quando i medici del Suem 118 sono giunti sul posto assieme alla polstrada, non hanno potuto che costatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è arrivato poco dopo anche il padre del ragazzo. Il padre è un imprenditore molto conosciuto in città. Motocicletta e furgone sono stati posti sotto sequestrato per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.