Padova, indagata la presidente di una Onlus: “Spese e viaggi con i fondi per i bimbi malati di cancro”

A Padova si indaga sull’appropriazione indebita di fondi destinati a bambini malati di cancro. Sotto la lente della Procura sarebbe finito l’operato della presidente di una Onlus. La donna è accusata di aver utilizzato decine di migliaia di euro dell’associazione per fini personali.

Indagata presidente Onlus, le accuse di appropriazione indebita

Viaggi privati e spese al supermercato per decine di migliaia di euro sarebbero i fatti contestati alla presidente della Onlus, associazione molto nota in Veneto per i suoi progetti a sostegno dei bimbi malati. La donna è iscritta da febbraio scorso nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di appropriazione indebita. Le indagini, partite da un esposto giunto in Procura, si sono adesso concluse.

Potrebbe andare a processo

La presidente della Onlus è già stata interrogata dal magistrato e ha respinto tutte le accuse. Ora l’inchiesta è stata chiusa e si attende la decisione del pm sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

