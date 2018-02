PADOVA – “Cagne”, “deficienti”, “fallite”. Così Sandra Faccini, professoressa del Liceo Marchesi di Padova si sarebbe rivolta alle sue alunne, accanendosi in modo particolare contro tre di loro. Insulti giudicati eccessivamente volgari e dequalificanti, tanto da valerle l’allontanamento dall’Istituto e una condanna in Tribunale: 5 mesi con pena sospesa per abuso dei mezzi di correzione.

La vicenda risale all’anno scolastico 2013-2014. Un anno piuttosto movimentato per i giovani alunni del liceo classico di Padova, costretti a subire i rimproveri poco edificanti della docente. Non solo, secondo le denunce degli studenti, la donna si sarebbe rivolta a loro anche mostrando il dito medio. Li spintonava. Gli lanciava contro libri e registri.

“Troverai un mona a cui fregherai i soldi”, diceva ad alcune. E ancora: “Sarà una fallita e si farà mantenere da un pirla a cui darà il c…”. Con il tempo qualche alunno ha iniziato a sfogarsi in famiglia ed è così che il dirigente scolastico è venuto a conoscenza di quanto accadeva in aula. Il preside non ha potuto fare altro che rimuovere l’insegnante dall’incarico. Mentre i genitori si sono rivolti alla magistratura.