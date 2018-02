PADOVA – Lei vuole lasciarlo, lui la colpisce con un coltello. E’ accaduto a Padova. L’aggressore, un uomo di 33 anni, è stato arrestato dalla polizia dopo aver ferito con un coltello ad un fianco la fidanzata di 26 anni che voleva finire la relazione.

L’uomo, originario di Teramo ma residente nella città veneta, è ora accusato di lesioni aggravate. E’ stata la giovane ferita a riferire in ospedale, davanti alle pressioni del medico, quanto era accaduto: l’uomo, ha raccontato, non voleva accettare la fine della relazione e ha cercato di tagliarsi i polsi. Quando lei ha cercato di fermarlo, l’uomo l’ha abbracciata e l’ha ferita, provocandole tagli al fianco giudicati guaribili in 40 giorni. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto accidentale o volontario.

Secondo quanto ricostruito da Padova Oggi, giovedì sera i sanitari del 118 sono arrivati nell’appartamento della ragazza ferita, che ha detto loro di essere stata lei stessa a procurarsi il taglio al fianco in un momento di tristezza, tanto che ne è stato chiesto il ricovero per atti di autolesionismo.

E’ stato il medico di turno in ospedale a capire che qualcosa non quadrava nel racconto della ragazza. E quando al pronto soccorso è arrivato il compagno della ferita, la verità è venuta alla luce, come spiega il quotidiano veneto: