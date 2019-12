PADOVA – Il flusso sanguigno sta ancora irrorando il cervello del piccolo di 5 mesi finito in coma da sabato 21 dicembre dopo che la madre lo aveva scosso violentemente. E’ stata una Angiotac disposta dai medici della terapia intensiva di Padova a stabilire che le condizioni del bambino sono gravissime ma stabili. Per questo motivo è stato rinviato a domani l’accertamento della commissione per la morte cerebrale che interviene in casi estremamente delicati come questo. La vita del piccolo è appesa a un filo sottile quindi domani, 27 dicembre, due medici legali consulenti della procura, il dottor Raffaele De Caro e Andrea Porzionato, faranno un accertamento sul bambino per comprendere se si tratti a pieno titolo di un caso si ‘shaken baby syndrome’, sindrome del bimbo scosso, che provoca seri danni cerebrali e neurologici, nonché la morte, nei bambini così piccoli.

La mamma del piccolo, 29enne originaria di Vicenza ma residente a Mestrino con la famiglia, è indagata per lesioni gravissime aggravate. E’ stata lei a scuotere violentemente il piccolo. “Il bambino non dormiva da almeno due ore e mezza, l’ho scosso violentemente”, ha confessato ai carabinieri e al Pm Roberto Piccione che l’hanno interrogata. Secondo l’avvocato Leonardo Massaro, che difende la donna, la mamma non si sarebbe nemmeno resa conto di quello che stava facendo. Un black-out di pochi secondi l’avrebbe resa completamente incosciente, salvo riprendersi qualche secondo dopo che aveva appoggiato il piccolo sul lettino. E’ stata la donna a chiamare il 118.

Fonte: ANSA.