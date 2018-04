PADOVA – Forti mal di stomaco, tanto da andare in pronto soccorso: i medici hanno diagnosticato una gastrite, ma Michela Ravazzolo è morta a 48 anni per infarto.

I medici che hanno preso in cura la donna le hanno diagnosticato una banale gastrite, nonostante il dolore allo stomaco sempre più forte e insistente, e invece dopo due giorni di agonia Michela è morta lo scorso 4 aprile. Ora i tre medici sono indagati per omicidio colposo, scrive Cristina Genesin sul Mattino di Padova:

“Si tratta di tre medici: uno in servizio nella Guardia medica di Padova e il secondo nel Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera, entrambi di turno quando Michela si era rivolta nelle due strutture; il terzo è il medico di base della vittima.

È la notte tra l’1 e il 2 aprile scorso, tra Pasqua e Pasquetta. Michela non riesce ad addormentarsi perché non si sente bene. È oppressa da un dolore allo stomaco sempre più forte. Un dolore accompagnato anche da conati di vomito. Pensa a un’indigestione. Ma uno stato di malessere così forte non l’aveva mai provato. È preoccupata e decide di rivolgersi alla guardia medica che copre il turno festivo e notturno. Il medico in servizio va a casa sua e le prescrive delle pastiglie contro la gastrite”.