Padova, No vax in rianimazione: si curava il Covid con la vitamina D. Anche quando lo hanno salvato nel reparto di terapia intensiva era convintissimo delle sue ragioni del tutto avverse alla necessità del vaccino, ha riferito un medico. Un cinquantenne di Padova era risultato positivo al Covid quando le sue condizioni si sono drammaticamente aggravate.

Finito in rianimazione all’ospedale Sant’Antonio da Padova e sottoposto ad approfonditi esami diagnostici, è saltata fuori una calcemia fuori controllo. Eccesso di calcio, l’uomo si curava con la vitamina D. Ne prendeva mille volte il dosaggio necessario.

Era in overdose da vitamina D. Gli hanno dovuto ripulire il sangue con una dialisi per depurarlo di tutto il calcio accumulato.

“Normalmente a un paziente che necessita di quella sostanza viene prescritto di assumerne circa 100mila unità ogni 14 giorni. Il no vax è arrivato ad auto somministrarsene circa 200mila unità ogni giorno, all’incirca due flaconi ogni 24 ore”, riferisce il Correre Veneto.

Sì vax o no vax, non alle cure fai da te

“Il messaggio più importante è quello di evitare il trattamento fai da te – spiega il professor Lorenzo Calò, direttore della Nefrologia 2 -. Questo vale per tutti, bisogna chiedere sempre delucidazioni a un sanitario.

Errori grossolani come questi vanno evitati. La vitamina D fa bene per tante cose ma come tutte le sostanze se utilizzate in eccesso provoca un’intossicazione con conseguenze estremamente dannose.

I toni del dibattito comunque vanno abbassati, proprio perché in questa maniera il messaggio può arrivare anche agli scettici del vaccino. Chiunque è libero di fare le scelte che ritiene e quando c’è bisogno noi ci siamo, che siano vax o no va