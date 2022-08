Padova, non gradisce il menu e spacca la sedia sulla schiena della cameriera (Foto di repertorio)

Ha spaccato una sedia sulla schiena della cameriera perché non gradiva il menu del locale. Momenti di follia in un bar nel centro di Padova, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato, dopo che era esploso in un accesso di ira ingiustificata contro la cameriera che si apprestava a servirlo.

La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica 14 agosto, al Caffè Veneto, nella centralissima via Martiri della Libertà.

Padova, la ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto riferito dal Gazzettino l’uomo era entrato nel locale per pranzare. La cameriera, una donna di 40 anni che da anni lavora in quel bar, si è avvicinata al tavolo per servirlo.

La donna lo ha quindi avvisato che alcune pietanze sul menu non erano più disponibili. Quello ha ascoltato senza proferire parola, quindi si è alzato come per lasciare il locale ma all’improvviso ha afferrato una sedia e l’ha scagliata violentemente contro la schiena della cameriera.

Padova, l’arrivo della polizia

Ma non è finita lì: non pago, l’uomo si è avventato contro la cameriera mentre era ancora a terra e le ha sferrato un pugno tra collo e volto. E’ stato un altro avventore del bar che dopo aver assistito alla scena è intervenuto in difesa della donna e ha bloccato l’uomo in attesa delle forze dell’ordine.

All’arrivo della polizia l’uomo ha urlato: “Sono psicopatico e voglio il mio avvocato”. A quel punto gli agenti lo hanno fermato e portato via.

La cameriera è stata portata in ospedale, dove è stata trattenuta a lungo in osservazione.