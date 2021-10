Un padre ha rapito il figlio di 5 anni strappandolo dalle braccia della madre che lo stava accompagnando a scuola a Padova, nel quartiere San Lazzaro.

La mamma del piccolo, Alexandra Moraru, è una giovane donna moldava di 26 anni che si era rifugiata in Italia anche per non avere più a che fare con l’uomo che già una volta le aveva portato via il bambino.

Padre rapisce figlio con tre complici a Padova

La mattina di martedì 5 ottobre la donna stava portando a scuola il piccolo quando le si è avvicinato un furgone con dentro quattro uomini. In due l’hanno tenuta ferma mentre l’ex compagno le strappava di mano il bambino.

Un uomo è rimasto al volante pronto a dare gas quando i tre più il piccolo sono risaliti sul mezzo. I carabinieri, a cui la donna disperata ha fatto denuncia, hanno attivato le ricerche.

I precedenti

La giovane tre anni fa aveva ottenuto l’affido esclusivo del bambino dopo che l’uomo aveva dato segnali di squilibrio.