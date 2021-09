Padova, padre uccide la figlia nel giorno del suo compleanno e poi si toglie la vita

Blitz dice

In Italia non c’è quotidiano o notiziario, giornalista politico o esponente politico che non abbia preso in esame la possibilità di una candidatura di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica tra sei mesi. E non c’è cittadino che non ne abbia sentito o almeno orecchiato. Magari per opporsi, magari per sdegnarsi, magari per fregarsene, magari […]