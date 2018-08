PADOVA – Una ragazzo di 16 anni è morto dissanguato la mattina di sabato 11 agosto a Vigonza (Padova) in seguito a un terribile incidente domestico. Chiudendo la porta della cucina di casa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il ragazzo ha involontariamente provocato la rottura del vetro centrale, e una grossa scheggia lo ha colpito ad una coscia, recidendo l’arteria femorale.

Il giovane, nato in Italia da una famiglia di origini camerunensi, è stato subito soccorso ma non è stato possibile fermare il violento dissanguamento. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del Suem 118 di Padova, che ha trasportato d’urgenza il 16enne in ospedale, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.