ROMA – Positivo al Covid, scappa dall’ospedale dove era ricoverato (a Padova). Il paziente positivo al Coronavirus, un 28enne di origini pakistane, è fuggito venerdì 26 giugno.

Il pakistano era ricoverato nel reparto degli Infettivi dell’ospedale di Padova. Lo hanno ritrovato sabato 27 giugno, alla stazione ferroviaria, mentre cercava di prendere un treno.

Il ricovero in ospedale a Padova

La polizia ha denunciato l’uomo per delitto colposo contro la salute. Gli agenti hanno ricostruito che l’uomo, con regolare permesso di soggiorno, era stato ricoverato dopo un malore in ospedale.

Gli esami avevano rivelato la positività al Coronavirus, e per questo è stato necessario il ricovero in isolamento in ospedale. Sembra che venerdì abbia avuto una discussione in reparto, a causa di un caricabatterie negato.

La fuga e il ritrovamento

Nella serata di venerdì si sarebbe calato da una finestra dell’ospedale dandosi alla fuga.

I medici dell’ospedale hanno immediatamente dato l’allarme. La sua foto è stata distribuita a tutte le pattuglie di polizia locale, volanti, carabinieri in città. Stamane, dopo soli due giorni, lo hanno rintracciato in stazione, mentre tentava di prendere un treno, e lo hanno portato di nuovo in ospedale. Gli investigatori stanno ora provando a rintracciare le persone con cui è entrato in contatto, per sottoporle al tampone. (Fonte Ansa)