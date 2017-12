PADOVA – Niente scuola per il figlio dei rom che abitano nel campo nomadi di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Una mancanza che è costato ai genitori e al figlio, che sono tutti agli arresti domiciliari per varie accuse tra furto, rapina ed estorsioni, una sanzione di 20 euro a testa.

Cesare Arcolini sul quotidiano Il Gazzettino scrive che madre, padre e figlio abitano nel campo nomadi e sono tutti e tre agli arresti domiciliari per un lungo elenco di reati. Tra questi, anche quello di non mandare i figli a scuola, e così il giudice di pace ha inflitto la sanzione: