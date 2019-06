ROMA – Scoprono che il figlio è gay, allora lo fanno sparire e lo riportano in Bulgaria per farlo rieducare. La storia è raccontata dal Mattino di Padova.

I fatti risalgono al 2015 quando la famiglia del ragazzo, all’epoca ventenne e studente dell’Università di Padova, decise di intervenire per mettere fine al rapporto del giovane con un suo coetaneo.

I genitori, dopo aver capito che il ragazzo conviveva ormai con un suo coetaneo, hanno deciso, grazie anche alla collaborazione di un amico, di rapire il figlio e riportarlo in Bulgaria.

È stato il compagno del figlio a denunciare tutto e a far partire le indagini che dopo quattro anni forse porteranno a un processo. Intanto del giovane portato via per essere “rieducato” non si è saputo più nulla.

Fonte: Il Mattino di Padova.