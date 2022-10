Padova, si intrufola in casa della ex ad aspettarla ma i vicini chiamano i carabinieri: lui si lancia dalla finestra (Foto Ansa)

Si è introdotto in casa della ex, approfittando della sua assenza, e si è infilato nel letto ad attenderla. Per questo un uomo di 35 anni, di origine romena, è stato arrestato a Conselve (Padova). L’uomo era stato allontanato dalla ex per reiterati maltrattamenti, ma grazie ai vicini di casa della donna è stato fermato dai carabinieri.

Erano stati gli stessi militari a chiedere la collaborazione del vicinato, prevedendo che il 35enne potesse tornare nei paraggi. Così quando lo hanno visto introdursi in casa della donna, qualcuno ha chiamato il 112.

Si introduce in casa della ex: la fuga dal terrazzo

I carabinieri sono giunti in tempo reale sotto casa della donna e hanno bussato al campanello. A quel punto l’uomo ha provato a sottrarsi con una rocambolesca fuga, scegliendo di lanciarsi dal terrazzino della casa, posta al primo piano.

Dopo il volo e l’atterraggio tutt’altro che morbido, l’uomo si è procurato diverse contusioni ed è stato quindi accompagnato in ospedale per le medicazioni. Una volta dimesso è stato arrestato.

