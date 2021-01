Padova, suicidio professore di matematica all’università: si è lanciato per le scale dal settimo piano. Il corpo senza vita è stato trovato da una studentessa che aveva sentito il tonfo.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, il docente soffriva da tempo di una forte depressione. Potrebbe essersi suicidato proprio a causa di questo suo problema di salute che lo tormentava da tempo.

Padova, suicidio professore di matematica all’università: si è tolto la vita buttandosi dalle scale

Suicidio a Padova. Un professore di scuola superiore, il padovano 56enne G. M., ieri pomeriggio si è gettato dal settimo piano dalla tromba delle scale della facoltà di matematica dell’Università di Padova, in via Trieste.

Una ragazza ha sentito il tonfo e trovato il corpo. Sul posto la squadra mobile e la scientifica della polizia.

Padova, suicidio professore di matematica all’università: i motivi di questo gesto estremo

Come detto, non abbiamo certezze perché, stando a quanto scritto dal Corriere del Veneto, il docente non ha lasciato alcuno scritto prima di suicidarsi. Quindi non sappiamo nemmeno se è stata una decisione del momento o se aveva già pianificato tutto.

L’unica cosa che rivela Il Corriere è che il professore soffriva da tempo di una grave forma di depressione. Ma non possiamo affermare in alcuna maniera che si è suicidato proprio a causa della depressione.