Incidente drammatico a Padova dove un uomo di 70 anni, affetto da disabilità, ha investito la moglie uccidendola. Il suo gesto è stato del tutto involontario ecco perché stiamo parlando di un autentico dramma familiare. La notizia è stata riportata da Il Mattino di Padova.

Padova, dramma in pieno centro: investe la moglie e la uccide

Secondo la ricostruzione del quotidiano veneto, l’incidente sarebbe avvenuto mercoledì 2 marzo e sarebbe stato tanto rocambolesco quanto drammatico. Il protagonista sarebbe stato un settantenne affetto da disabilità. L’uomo avrebbe investito accidentalmente la moglie nei pressi di via Dante, a pochi metri da piazza dei Signori.

Quindi questo incidente mortale sarebbe avvenuto in pieno centro a Padova, nella tarda mattinata di mercoledì 2 marzo. Il fatto sarebbe avvenuto di fronte a moltissimi testimoni perché, come detto, si tratta di una zona centrale, e quindi popolata, della città veneta.

Padova, investe la moglie durante una manovra per parcheggiare e la uccide

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, che pochi istanti prima avrebbe fatto scendere dall’auto la moglie, avrebbe tentato di fare manovra per parcheggiare nel vicino posto riservato agli invalidi quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della sua Renault Megane centrando in pieno la donna, che avrebbe riportato importanti lesioni a gambe e bacino. Entrambi sarebbero quindi finiti in ospedale: il 70enne, infatti, si sarebbe trovato sotto choc per l’accaduto.