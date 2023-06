Padre e figlio cadono in una cisterna di vino e muoiono per le esalazioni

Padre e figlio di 81 e 47 anni morti in una cisterna di vino di una cantina di Gioia del Colle, in provincia di Bari, probabilmente l’uno nel tentativo di salvare l’altro. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso sono state complesse. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava pulendo una cisterna contenente vino ed è caduto all’interno, forse perché già stordito dalle esalazioni. Il padre, nel tentativo di salvarlo, è caduto a sua volta. Entrambi sono morti per le esalazioni. L’incidente è avvenuto nella ”Cantina storica del cardinale” in via De Nicola, poco fuori il centro città. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, anche il pm di turno e il medico legale.

