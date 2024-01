Il padre picchia la madre: 12enne va in balcone, chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Il 46enne è stato portato in caserma e, a seguito di accertamenti eseguiti sulla condotta dell'uomo, è emerso che già in autunno, verso la fine del mese di novembre, era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è subito scattato il "codice rosso".

di Redazione Blitz

Pubblicato il 16 Gennaio 2024 - 13:05