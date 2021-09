Padula, tenta di evitare un cane e si schianta con l’auto contro un muro: morto 22enne

Si schianta con l’auto per evitare un cane e muore. Un ventiduenne è morto a Padula, in provincia di Salerno, nel tentativo, disperato, di evitare un cane. Cane poi purtroppo comunque investito. L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4. Almeno queste sono le prime informazioni.

La dinamica dell’incidente

Il ventiduenne, originario di Montesano sulla Marcellana, secondo una prima ricostruzione si trovava alla guida della sua automobile, una Fiat, e stava percorrendo via Nazionale quando nel tentativo di evitare un cane comparso improvvisamente in strada, ha sterzato di colpo e ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un muro. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediati poiché è accaduti proprio di fronte alla Clinica Fischietti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere, e i sanitari del 118, i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, avvenuto sul colpo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno posto l’auto sotto sequestro.

Come raccontano i giornali locali in queste ore sono tanti i messaggi di ricordo e di sgomento sui social. Ora non resta che aspettare le prossime ore per capire l’esatta dinamica dell’incidente.