E’ stato scarcerato dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso, il poliziotto di 28 anni posto agli arresti domiciliari per aver provocato la morte, domenica sera, di un giovane di 17 anni, Davide Pavan, che era in sella a uno scooter a Paese (Treviso).

Poliziotto ubriaco alla guida, accusato di omicidio stradale

L’uomo, sottoposto all’alcoltest dopo l’incidente, era risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico ben sopra i limiti di legge oltre 1 mg per litro di sangue. Il Gip ha convalidato l’arresto del poliziotto, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’autopsia sul corpo della vittima è prevista per giovedì.

Incidente a Paese, la dinamica

La giovane vittima al momento dell’incidente stava rientrando a casa, a Morgano, dopo aver accompagnato un’amica a casa. L’impatto è stato violentissimo. Il 17enne è stato scaraventato metri di distanza dal luogo dell’incidente, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro.

Il poliziotto dopo lo scontro ha chiamato i soccorsi, sottoposto all'alcoltest era risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico ben sopra i limiti di legge. Il Gip ieri aveva convalidato l'arresto, per l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'autopsia sul corpo della vittima è prevista per dopodomani, 12 maggio.