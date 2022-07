Pagamento di 1,80 euro: cliente chiede il Pos, negoziante rifiuta e lei chiama la Finanza

Un negoziante rifiuta il Pos per il pagamento di un conto da 1,80 euro e il cliente chiama la Guardia di Finanza. Tutto è avvenuto ad Adria, in provincia di Rovigo.

La ricostruzione

Tutto, come raccontano le cronache locali, era avvenuto qualche giorno fa. Dal primo luglio, lo ricordiamo, tutti i negozi sono obbligati ad accettare il pagamento col Pos.

La cliente aveva deciso di chiamare la Finanza dopo che la titolare le aveva rifiutato il pagamento col Pos di un conto piccolo da 1,80 euro.

Le parole della titolare

“Il fatto si è verificato alcuni giorni fa – ha spiegato la titolare del negozio al Gazzettino – ma non ci è stata elevata alcuna sanzione. Non ci siamo rifiutati di far pagare l’acquisto tramite carta di debito, ma abbiamo semplicemente fatto notare che si trattava di una cifra esigua e, tolte le commissioni bancarie, il nostro guadagno sarebbe stato pari a zero”.

“La cliente ha capito la situazione e ha pagato l’acquisto in contanti – dice la titolare – i militari della Guardia di Finanza sono solo venuti a chiedere spiegazioni”.