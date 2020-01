PAGANI (SALERNO) – Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato a Pagani, in provincia di Salerno. L’uomo, la cui identità è in corso di identificazione, presenta una ferita che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe compatibile con un incidente sul lavoro.

Per questo motivo i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della locale Tenenza stanno accertando anche lo stato del luogo dove è stato ritrovato il cadavere.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio in via Amalfi. I militari dell’Arma stanno effettuando tutti le verifiche per ricostruire quanto accaduto per stabilire come sono andati, con esattezza, i fatti. (Fonte: Agi)