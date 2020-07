Pagani, sequestra e picchia la fidanzata in casa: le dava da mangiare ogni 3 giorni, e in un club per scambisti… (foto ANSA)

Ha picchiato più volte la fidanzata e l’ha sequestrata in casa facendola mangiare una volta ogni 3 giorni. Il dramma raccontato dalla 25enne.

La 25enne, studentessa del Salernitano, ha confermato le accuse in Tribunale con le quali a febbraio, aveva fatto arrestare l’ex compagno, un 33enne di Nocera Inferiore, che l’aveva sequestrata in una abitazione di Pagani, in provincia di Salerno.

La giovane ha raccontato di essere stata picchiata più volte, anche con una padella, di essere stata costretta a vendere droga con lui e a guardare mentre, in un club di scambisti, il fidanzato aveva rapporti con un’altra donna.

Il 33enne alla sbarra era già finito nei guai per droga. Una decina di giorni prima dell’arresto era stato arrestato insieme a un altro uomo, perché trovati in possesso di 20 dosi di cocaina. Entrambi scarcerati, erano stati sottoposti all’obbligo di dimora con permanenza notturna.

Pagani, il racconto della 25enne

In Tribunale la ragazza ha raccontato di essersi lasciata convincere ad andare a vivere con lui nell’appartamento di Pagani, lasciando una comunità di Salerno dove era in cura per una “depressione affettiva”.

A salvarla furono carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti dietro segnalazione del suo avvocato. La giovane era riuscita a chiedere aiuto al legale approfittando di una disattenzione del 33enne, che quel giorno era uscito dimenticando a casa il telefono cellulare. (fonte L’OCCHIO DI SALERNO)