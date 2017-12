NAPOLI – Era stata chiusa dalla polizia postale ma adesso è tornata. Si tratta della pagina Facebook “Caccia allo sbirro” dove sono presenti minacce esplicite rivolte ai rappresentanti delle forze dell’ordine. Una sorta di “wanted” mediatico: un vero e proprio schedario che si propone di individuare, identificare e rintracciare uomini e donne in divisa per “mettere alla gogna gli agenti che imperversano contro le masse popolari”.

Rispetto al febbraio scorso, quando si riuscì ad oscurare la pagina web, oggi c’è un’altra novità a dir poco allarmante. Due poliziotti napoletani – il primo, ex dirigente della Questura di via Medina, e il secondo, un ispettore in servizio alla Digos di Napoli – vengono indicati come “schiavi del regime”. Entrambi indicati ed associati, nel delirante messaggio postato da chi ha riaperto il portale, come “infiltrati, spie, collaboratori del regime non conosciuti alle masse popolari”.

La notizia viene riportata da Giuseppe Crimaldi per Il Mattino che scrive: