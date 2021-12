Palagiano (Taranto): centinaia di Coca-Cola in lattina sulla Statale 106. Per fortuna il danno maggiore, e spettacolare, è stata l’improvvisa marea di lattine di Coca-Cola a invadere la carreggiata. Poteva finire molto peggio lo scontro fra Tir occorso questa mattina sulla Statale Jonica 106. All’altezza di Palagiano, in provincia di Taranto.

L’incidente è avvenuto all’uscita di una stazione di servizio. I conducenti dei due tir hanno riportato contusioni e ferite non gravi. Il Tir che proveniva da Corigliano Rossano con il carico di Coca-Cola non si capisce come si è scontrato con un’autocisterna che trasporta carburante.

È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale all’altezza di Palagiano, con deviazioni su altre arterie stradali.

Sul posto il personale del 118, dell’Anas, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso operazioni di ripristino della carreggiata e la ripresa della normale viabilità.