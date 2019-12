SCORDIA (CATANIA) – Un ragazzo di 16 anni, Antonio Fragapane, è morto e tre giovani sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto in provincia di Catania, sulla strada provinciale 24 che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 di domenica 15 dicembre. I quattro erano su una Fiat Punto, guidata da un diciottenne, l’unico maggiorenne del gruppo, che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto della strada provinciale 24. L’impatto è stato così violento che il 16enne è stato sbalzato fuori dalla vettura che si è quasi accartocciata.

Gli altri tre ragazzi, di 16, 17 e 18 anni, sono rimasti feriti in maniera grave ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati ricoverati negli ospedali di Lentini e Caltagirone. Sul posto per gli accertamenti e le indagini di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia. (Fonti: Ansa, Il Giornale di Sicilia)