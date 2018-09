CATANIA – Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un’auto da un vicino di casa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ accaduto la notte scorsa a Palagonia, in provincia di Catania.

Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando l’uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. E’ in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.

I feriti sono stati ricoverati in vari ospedali a Caltagirone, Militello e Catania. Uno dei feriti è ricoverato con la prognosi riservata. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco per fermare il ricercato.