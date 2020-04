Palagonia, fermato dai carabinieri dichiara: “Sono uscito per vendere droga” (foto ANSA)

CATANIA – Un uomo di 46 anni di Palagonia, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel pomeriggio del 1 aprile, stavano effettuando il controllo sui i due occupanti di un’auto che sembravano essere in attesa di qualcuno.

I carabinieri, proprio qualche istante dopo, hanno notato l’arrivo del 46enne, il quale appena si è accorto della loro presenza e del controllo in atto, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato bloccato poco dopo dai militari.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un vasto assortimento di droga. Aveva con se una ventina di dosi di marijuana già confezionata per la vendita, sei di cocaina e un bilancino di precisione.

Infine è stato effettuato un controllo sulle restrizioni anti-coronavirus e il 46enne ha dichiarato, nell’autocertificazione, di essere “uscito per vendere lo stupefacente, sono senza soldi per la famiglia”. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. (fonte CATANIA TODAY)