CATANIA – L’auto su cui viaggiavano marito e moglie si è ribaltata sulla provinciale Catania-Gela, all’altezza di Palagonia. Per la donna di 23 anni, Grazia Lombardo, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il marito, 28 anni, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 7,45 del mattino del 24 gennaio

La Lombardo e il marito erano in viaggio a bordo di una vettura Mercedes sulla statale Catania-Gela il 24 gennaio quando al bivio Canalotto l’uomo ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, e l’auto si è ribaltata. Grazia, che era seduta al posto del passeggero, è morta sul colpo nello schianto. L’uomo invece è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Subito sono scattati i soccorsi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due coniugi dalle lamiere della vettura distrutta. L’uomo che era alla guida è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la salma della giovane donna è stata già restituita ai familiari. I carabinieri ora indagano per ricostruire la dinamica del tragico incidente.