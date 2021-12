Palau, a cenone e pranzi di famiglia solo parenti con Green Pass. A Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il Green pass. Lo impone un’ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna. Ordinanza che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022.

Questo prevede la misura: “Il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde”.

Quindi solo parenti e solo se muniti di green pass: la via sarda all’intransigenza anti-pandemica. La soluzione potrebbe anche funzionare e forse non è nemmeno così estrema vista la posta in gioco. Resta il dubbio – per non dire la certezza contraria – che sia di difficile applicazione.

Chi metterà alla porta lo zio no vax che nemmeno si tampona? E l’amico di una vita, la vicina di casa, regolarmente vaccinati, rimbalzati come in discoteca quando il buttafuori non ti lascia entrare? Toccherà munirsi di dispositivo di lettura automatica del codice QR sull’uscio di casa?

I controlli per il rispetto dell’ordinanza – confida il sindaco – sono demandati alla Polizia locale e alle altre forze dell’ordine. I trasgressori, avverte il sindaco gallurese, saranno perseguiti “ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale”, ossia “con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.

Il documento fissa una serie di regole per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid 19. Tra queste la chiusura del parco giochi comunale e l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.