BRESCIA – Camion a fuoco sull'autostrada A4 nella zona di Palazzolo, in direzione Brescia, la mattina del 22 maggio. Il mezzo pesante trasportava fenolo e rischia dunque di esplodere: i vigili del fuoco sono a lavoro per evitare il peggio.

Al momento non si registrano feriti, ma solo traffico e caos per via della messa in sicurezza del camion. L’incendio è divampato intorno alle 9.55 del mattino di martedì e si sono registrati almeno 3 chilometri di coda tra Ponte Oglio e Rovato, in direzione Brescia.

Gli esperti dei vigili del fuoco dovranno infatti disarmare il carico di fenolo, un liquido infiammabile, che se raggiunto dalle fiamme potrebbe innescare una esplosione.