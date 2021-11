Palermo, 20enne esce da una festa e viene investita due volte: caccia all’auto pirata

Esce da una festa e viene investita due volte. Una ragazza di 20 anni, G.B., è ricoverata in condizioni gravi al Traum center di Villa Sofia a Palermo dopo essere stata investita nella notte tra venerdì e sabato dopo l’impatto davanti a Villa Bordonaro.

La ragazza, raccontano le cronache locali, è stata investita prima da una macchina che l’ha fatta cadere e poi, mentre si trovava ancora a terra, un altro automobilista le è passato sopra ed è scappato senza prestare soccorso.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzioni sembra che la ragazza aveva partecipato, insieme ai suoi amici, a una serata nella dimora storica che si trova davanti all’ingresso del Parco della Favorita. Tra le 2.30 e le 3 la ragazza sarebbe uscita e avrebbe attraversato la strada raggiungendo alcune persone ferme sul marciapiedi opposto alla villa.

Quando la 20enne ha provato ad attraversare di nuovo la strada l’impatto. Arrivata a metà della strada, al centro tra le due corsie, la ragazza è stata investita dalla prima macchina, una Citroen C3.

Un impatto violento. Tanto che il parabrezza della Citroen, guidata da una ragazza, è letteralmente andato in frantumi.

Il secondo impatto

La ragazza, ancora a terra e ferita, è stata poi investita da una seconda macchina. Questo secondo automobilista, non curandosi dell’accaduto, non si è fermato e ha fatto perdere le sue tracce. E ora in tutta la provincia è stata allestita una vera e propria caccia all’uomo. “Chi ha visto qualcosa parli – è l’appello della famiglia della ragazza – G. ne ha bisogno”.