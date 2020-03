PALERMO – Acqua dai rubinetti non potabile per una grande parte della città di Palermo. A darne notizia è l’Amap, che allerta i cittadini comunicando che le acque non sono idonee al consumo umano. Si tratta dei serbatoi da cui attinge l’approvvigionamento idrico una gran parte del capoluogo siciliano, ben venti zone individuate ed evidenziate dall’Amap che vieta l’uso alimentare e non solo.

L’emergenza è scattata dopo aver riscontrato la torbidità delle acque per la presenza di alluminio e solfiti. “Il 25 febbraio è stato fatto un prelievo delle acque dall’Asp di Palermo – spiega a Livesicilia.it l’amministratore unico dell’Amap Alessandro Di Martino -. La rilevazione di routine è stata effettuata presso i serbatoi Petrazzi, sia alto che e basso. In questa sede sono emersi valori di torbidità determinati dalla presenza di alluminio e solfati dell’acqua che ci sono stati comunicati il giorno successivo. A questo punto – prosegue Di Martino – sono scattate le nostre verifiche, abbiamo effettuato un nuovo prelievo e dai dati in nostro possesso non risulta alcun valore anomalo. Da qui abbiamo convenuto con l’Asp di effettuare delle controanalisi. Il 4 marzo l’Asp ha effettuato il prelievo ma il risultato dei test sarà completo solo lunedì mattina. Da qui la necessità di diramare un avviso urgente alla cittadinanza”.

Le zone interessate sono:

– LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

– MONDELLO

– PARTANNA MONDELLO

– ZEN

– MARINAI ALLIATA

– GIUSINO

– CASTELFORTE

– PALLAVICINO

– VILLAGGIO RUFFINI

– LANZA DI SCALEA

– S. LORENZO – VILLA ADRIANA

– SOTTORETE 5 “LIBERTA’”

– CRUILLAS – BADIA

– STRASBURGO

– LAZIO

– LEONI

– FANTE

– RESUTTANA – SAN LORENZO

– CRUILLAS – SANTUARIO

– SOTTORETE 11 “NOCE UDITORE”.

Fonte: LIVE SICILIA.