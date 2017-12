PALERMO – Un uomo si è tolto la vita nella sua casa di Palermo mentre attendeva i carabinieri che avrebbero dovuto portarlo in tribunale. L’uomo, un architetto di 54 anni, non si rassegnava alla fine del suo matrimonio e dopo quattro denunce da parte della ex moglie era stato posto agli arresti domiciliari. La mattina del 20 dicembre all’arrivo dei militari è stato trovato senza vita.

