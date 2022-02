Un autista in servizio da 35 anni è stato aggredito da due uomini a Palermo. Prima gli insulti e le urla, poi gli schiaffi e pugni. L’autista alla guida del 389 della compagnia Amat, in servizio da Palermo a Monreale, è stato prima insultato più volte da due uomini che gli hanno urlato contro. I due ad un certo punto hanno cominciato a dare pugni al vetro della vettura, poi si sono accaniti sull’uomo con schiaffi e pugni al petto e in faccia.

Palermo, autista di bus aggredito da due uomini

L’autista ha dichiarato che presenterà denuncia. La dinamica dell’aggressione non è ancora nota: le immagini riprese da un passeggero e diventate virali in poco tempo dopo la pubblicazione in Rete, sono state acquisite dalle forze dell’Ordine che hanno anche ascoltato l’autista.

La società di trasporti pubblica del comune di Palermo Amat, a Blogdisicilia.it ha confermato che l’autista presenterà la denuncia aggiungendo che quanto accaduto è intollerabile.

Amat lamenta i tagli al servizio

“Purtroppo in questi mesi stiamo soffrendo una carenza di mezzi e di autisti. Abbiamo poche vetture per coprire la tratta da Monreale a Palermo. Ieri dovevano essere cinque vetture e invece ne avevamo solo tre. Questo comporta la presenza di tanti passeggeri dentro gli autobus e le continue tensioni. Non per voler giustificare quanto successo. Ma ieri è accaduto sulla linea 389 oggi potrebbe succedere su un’altra tratta. Abbiamo subito tagli importanti nel contratto di servizio. E questi sono gli effetti” ha concluso Amat.