Palermo, una automedica fermata al porto aveva al suo interno hashish e cocaina. Per questo due sanitari sono stati denunciati. Erano sbarcati da Napoli.

Palermo, automedica con hashish e cocaina al porto

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 30 grammi di hashish e un grammo di cocaina a bordo di un’automedica. Il veicolo era sbarcato al porto di Palermo dalla nave proveniente da Napoli.

I militari delle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno controllato un’infermiera e un soccorritore di una casa di riposo della provincia di Roma. Grazie ai cani antidroga è saltato fuori lo stupefacente nel kit del pronto soccorso. I due sanitari sono stati denunciati.

I due sanitari nervosi quando hanno visto i finanzieri

“In particolare – si legge in una nota della guardia di finanza – le fiamme gialle del primo Nucleo operativo metropolitano, dopo un’attenta analisi delle liste di passeggeri in transito, hanno individuato un’auto medica, operante in una nota casa di riposo della provincia di Roma, i cui passeggeri, un’infermiera e un soccorritore, equipaggiati con le uniformi di servizio, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo alla vista dei militari”.