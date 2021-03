Palermo una bara davanti all’Agenzia delle Entrate: indagine in corso ma dirigenti negano minacce o intimidazioni (foto Ansa)

Palermo, una bara davanti all’Agenzia delle Entrate: indagine in corso ma dirigenti negano minacce o intimidazioni. Una bara è stata trovata davanti all’Agenzia dell’entrate a Palermo in via Konrad Roentgen, nel rione periferico di Cruillas. È stato un vigilante a fare la segnalazione alla polizia.

Sono in corso indagini del commissariato di polizia per risalire agli autori e al movente del gesto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dalle telecamere che sono state installate nella zona dalla Rap per contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti.

Palermo, una bara davanti all’Agenzia delle Entrate: ricorda una messa in scena teatrale

Come scrive l’Ansa, la bara trovata nei pressi dell’Agenzia delle Entrate a Palermo sembra ricordare una messa in scena teatrale: la cassa da morto, aperta e contornata da un drappo viola, ha un grosso cuore rosso al centro.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo non hanno trovato alcun messaggio in grado di indirizzare le indagini.

Palermo, una bara davanti all’Agenzia delle Entrate: i dirigenti smentiscono minacce o intimidazioni

Il dirigente dell’Agenzia delle entrate non ha voluto rilasciare dichiarazioni anche perché, a suo giudizio, il ritrovamento non sarebbe da collegare all’attività svolta dall’ufficio.

I dirigenti, sentiti dai poliziotti, hanno infatti negato di avere ricevuto minacce o intimidazioni di qualsivoglia natura.

Come conclude l’Ansa, gli investigatori stanno continuando a visionare le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili del gesto.