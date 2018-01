PALERMO – Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo dopo avere ingerito dell’hashish. La bambina non sarebbe in pericolo di vita.

La piccola era stata trasportata inizialmente all’ospedale Buccheri La Ferla da alcuni parenti. “La bimba è stata trasferita da noi dopo aver ricevuto le prime cure – spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino – al momento è in rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il quadro clinico è di intossicazione da ingestione di droghe”.

Sono stati i genitori, entrambi di 28 anni e residenti nel quartiere Brancaccio, a portare la bambina all’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine a Palermo dopo essersi resi conto che la piccola aveva preso la sostanza stupefacente e l’aveva ingerita scambiandola per una caramella.

I due sono stati segnalati più volte come assuntori di sostanze stupefacenti. Il papà è finito anche in carcere per rapina. In tarda mattinata erano in casa, come hanno raccontato agli agenti della squadra mobile che li hanno sentiti. Poi d’un tratto si sono accorti che la bimba di 18 mesi masticava qualcosa. Hanno compreso subito che aveva ingerito la sostanza stupefacente.

I medici del Buccheri La Ferla l’hanno stabilizzata e la piccola è rimasta sempre cosciente. Nel frattempo gli agenti sono andati in casa e hanno eseguito una perquisizione per verificare se vi fosse altra droga. La bimba ora è ricoverata per precauzione è ricoverata in rianimazione. Spetterà al Tribunale per i minorenni la decisione sul suo destino.