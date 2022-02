Palermo, bimbo di 18 mesi in ospedale per overdose: è il decimo caso in città negli ultimi mesi (Foto Ansa)

Un bimbo di 18 mesi è stato ricoverato per overdose a Palermo. E’ il decimo caso in pochi mesi: il piccolo è arrivato la sera di mercoledì 9 febbraio al Pronto Soccorso dell’ospedale Di Cristina, dopo aver ingerito della droga.

Tempestivo l’intervento dei medici che, dopo essersi presi cura del bimbo, hanno subito allertato la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile e coordinate dalla procura per i minorenni. Gli inquirenti hanno nelle scorse ore ascoltato i genitori che vivono in periferia nel capoluogo siciliano.

Bimbo di 18 mesi in overdose, come sta

Dopo le cure dei medici il piccolo sta meglio ed è stato affidato al direttore sanitario del Di Cristina. Negli ultimi mesi sono già dieci i bambini portati dai familiari in ospedale per overdose dopo avere ingerito droga per lo più hashish e marijuana.

In alcuni casi, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è scattata anche la segnalazione ai servizi sociali con la possibilità di togliere i piccoli alle famiglie d’origine per darli in affidamento e poi in adozione.