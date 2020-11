Palermo, cade e batte la testa durante educazione fisica a scuola: morta bambina di 10 anni.

Una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica nella scuola Vittorio Emanuele Orlando a Palermo.

La bambina stava facendo educazione fisica quando per cause da accertare è scivolata ed è caduta all’indietro sbattendo la testa. I primi a tentare di rianimare l’alunna sono stati gli insegnanti. Subito la dirigente ha chiamato i sanitari del 118, ma per la bambina, che frequentava la prima media, non c’è stato nulla da fare.

Erano due le prime medie in quel momento nella palestra dell’Istituto. Non è chiara la dinamica. Di certo diversi alunni e alunne avrebbero visto la bambina per terra, in preda a convulsioni.

Sul tragico incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. I militari stanno cercando di ricostruire quanto successo e stanno sentendo i professori e la dirigente scolastica.

Alunna morta a scuola. Azzolina avvia accertamenti

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore” per la tragedia avvenuta stamattina nella scuola di Palermo. La Ministra esprime anche la “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso. (fonte ANSA)